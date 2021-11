47 banen bedreigd bij Betafence Zwevegem

Het bedrijf wil een groot deel van de productie verhuizen naar China, maar belooft te investeren in de Belgische vestiging. De vakbonden hebben weinig vertrouwen in de aangekondigde investeringen.

Productie naar China

Praesidiad, het Britse moederbedrijf van Betafence, stelde de herstructurering voor tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Het is de bedoeling dat de productie van grote volumes omheiningspanelen wordt verhuisd naar de dochteronderneming van Praesidiad in Suzhou, China.

De vestiging in Zwevegem zou zich dan specialiseren in maatwerk van omheiningssystemen op bestelling. De herstructurering kan leiden tot het collectief ontslag van zowat 47 medewerkers: 40 arbeiders en 7 bedienden. Het bedrijf zou zo gaan van 157 naar nog 110 werknemers.

"Blijven investeren in België"

Naar eigen zeggen wil het bedrijf met de herstructurering de organisatie stroomlijnen, de operationele efficiëntie verhogen en de productieactiviteit in België behouden. Zo wil het moederbedrijf bijkomend investeren in de activiteiten van Betafence België.

Het gaat daarbij om investeringen in productielijnen en de oprichting van een "customer experience centre".

"België is de oorspronkelijke thuisbasis van het merk Betafence, en we zijn trots op onze geschiedenis en wat we in de regio hebben opgebouwd. Dit voorstel toont ons engagement voor de toekomst van de fabriek in Zwevegem aan", zegt Dino Koutrouki, CEO van Præsidiad, in een persbericht.

Eerder al herstructurering

In 2018 was er al een grote herstructureringsronde bij Betafence in Zwevegem. Toen liet de directie weten dat 80 jobs moesten verdwijnen. Betafence maakte vroeger deel uit van de Bekaert-groep.