47.000 zwemmers in Kortrijkse zwembaden deze zomer

In het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide gingen 40.000 mensen langs. In het zwembad Abdijkaai telden ze vorig jaar in de zomer –het nieuwe zwembad was toen nog niet open- 31.000 zwemmers. De zwemmers kozen dit jaar dus duidelijk voor het nieuwe zwembad.

Abdijkaai langer open?

De Abdijkaai blijft nog een tweetal jaar open, Lago baat ook dat zwembad uit. De zwembadgroep laat de beslissing aan de stad, maar sluit niet uit dat het oude zwembad daarna nog langer openblijft.

Op Kortrijk Weide verwachten ze nog een stijging van het aantal zwemmers als de glijbanen er zijn. Dat is normaal in de herfstvakantie.

