4.750 ijsberen duiken het nieuwe jaar in

Deze namiddag vond de jaarlijkse Nieuwjaarsduik in Oostende plaats. Zo'n 4.750 ijsberen trotseerden het koude Noordzeewater en doken het nieuwe jaar in.

Een flauw zonnetje en nauwelijks wind op het strand, het waren met andere woorden ideale omstandigheden voor de ijsberen in Oostende. Een doorgedreven opwarming in combinatie met pittige muziek bracht de ijsberen helemaal onder stoom. Na het weerklinken van het startschot, snelden de deelnemers het water in, al was de duik voor sommigen meer een slag in het water. Met een watertemperatuur van 7,5 graden, hielden velen het namelijk enkel bij een plonsje en stonden al snel te klappertanden op het droge.

Toch blijft al dat berengeweld een bijzonder spektakel, en ook dit jaar lokte de nieuwjaarsduik heel wat volk.