48 urenstaking in Brugse gevangenis

In de gevangenis van Brugge is zondagavond een aangekondigde 48 urenstaking van start gegaan. De staking komt er naar aanleiding van ontevredenheid omtrent de verlofregeling en het structurele personeelstekort.

De vakbond had al een overleg met de gevangenisdirectie, maar zonder resultaat.

Volgens de vakbond blijft het personeelstekort voor problemen zorgen. "Dat tekort heeft een enorme impact op de verlofregeling en leidt tot een hogere werkdruk en onveiligheid." De vakbond wil daarom een aanpassing van het takenpakket gekoppeld aan het beschikbare personeel op de werkvloer verkrijgen.

Volgens het VSOA is de stakingsbereidheid groot. Aan de gevangenis staat ook een stakingspiket. "Zondagavond is het natuurlijk doorgaans rustig qua personeel, maar we kregen alvast heel wat respons van onze leden. De stakingsbereidheid is groot", zegt VSOA-vakbondsman Eddy De Smedt.

Vaccinatie uitgesteld

De 48 urenstaking zorgt wel voor problemen. Net op de twee stakingsdagen stond de vaccinatie van de gedetineerden gepland. Zij zouden op dat moment net hun tweede prikje krijgen. Door de staking moet de vaccinatie nu worden uitgesteld.

De staking loopt tot morgen 22 uur.