4.987 euro per m2: Knokke heeft ook op basis van vierkante meter duurste vastgoed

Ook op basis van prijzen per vierkante meter vastgoed is Knokke-Heist de duurste gemeente van België.

Dat blijkt uit de nieuwe gratis tool Prijsmap die vastgoedwebsite Immoweb gelanceerd heeft en die de gemiddelde prijs per vierkante meter op een bepaald adres kan tonen. Een vierkante meter woonruimte (met gebouw dus) kost in België gemiddeld 2.135 euro, in Knokke-Heist is dat 4.987 euro.

Zeven van de tien duurste gemeenten in België liggen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Vlaanderen volgen na Knokke-Heist Nieuwpoort (3.784 euro per vierkante meter), Kraainem (3.369 euro), Sint-Martens-Latem (3.362 euro) en Koksijde (3.351 euro). De gemiddelde prijs in West-Vlaanderen is 1.848.

Immoweb zegt dat de berekeningsmethode gebaseerd is op artificiële intelligentie. "Een algoritme voor 'machine learning' berekent de waarde van een onroerend goed op basis van gegevens uit de Immoweb-database en op basis van externe sociaal-demografische en geografische informatie, zoals bevolking, inkomen en het type stadsontwikkeling", klinkt het.