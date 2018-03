4AD bestaat 30 jaar en viert feest

De muziekclub heeft in al die jaren naam en faam opgebouwd. Veel succesvolle bands passeerden in de 4AD en binnen de sector is de club toonaangevend. Het begon nochtans allemaal heel kleinschalig in een café met een podium op bierbakken. Nu is de 4AD een stevig huis met een professionele werking. Patrick Smagghe: "We begonnen op een wit blad als ons businessblad en nu zitten we tussen pakken tabellen en cijfers. Ook binnen de artistieke sector. Vroeger stuurden ze een cassetje op, nu sturen ze alles online op. Het is niet meer te vergelijken".

Muzikanten en bands van over de hele wereld vonden hun weg naar de 4AD in de diepe Westhoek. Superstars, Mauro en Deus stonden er zelfs al in hun prille beginjaren. Het ambacht primeert. De 4AD heeft ondertussen een vijftal mensen in dienst en vooral een uitgebreid vrijwilligersnetwerk. Duurzaamheid staat in de werking voorop maar ook de link met de buurt. Er is onder meer de Buurderij met ondertussen 450 klanten die wekelijks online kopen bij lokale producenten. Ook internationaal speelt de 4AD mee.

Feest

4AD is goed voor drie weekends feest. Volgend weekend is het café 30 uur open met een hele rist optredens van gerenommeerde bands. Maar ook de twee volgende weekends gaat het verjaardagsfeest onverminderd verder.