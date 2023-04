4AD na 35 jaar nog altijd klein, onafhankelijk en koppig

Vrijwilligers zullen het café 35 uur non stop openhouden. Het feest is een ode aan hen. Patrick Smagghe: "Als je bekijkt dat je 35 jaar een kwaliteitsvol muziekcafé kan runnen, dan zeg ik enkel: hartelijk dank aan alle vrijwilligers die dag en eigenlijk ook 's nachts klaarstaan om te zorgen dat er een fantastische sfeer is en dat we ook inkomsten kunnen genereren."

4 AD heeft altijd een aparte koers gevaren. "Als we we pretentieus zijn zouden we zeggen, klein, onafhankelijk en koppig. We geloven daar wel in. Zo is het label in Engeland ook begonnen. Het credo primeert op het zakelijke."

Muziekclub mét hotel

Het is de enige muziekclub in Vlaanderen met een hotel waar artiesten kunnen resideren. Twee weken geleden was de Canadese band Godspeed You! Black Emperor hier nog. "De artiesten die aankomen, worden opgevangen door techniekers, krijgen begeleiding in het huis. De vrijwilligers staan meteen ter beschikking. Een hapje, een drankje en heel gezellige babbel. We merken ondertussen dat ook buitenlandse bands graag enkele dagen resideren in ons hotel. Het pleziert ons dat we van het kleine krocht dat we begonnen zijn in de Weststraat in 1988 zijn kunnen uitgroeien tot een volledig centrum met alle nodige faciliteiten."