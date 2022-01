5-jarig jongetje gewond na ongeval met tractor

Mariusz L. had net samen met zijn gezin een kar afgeleverd bij een boerderij in Wingene, toen hij op de terugweg achteraan werd aangereden door een bestelwagen met een aanhangwagen. De tractor kantelde en kwam uiteindelijk in de tegenovergestelde richting tot stilstand. De bestelwagen belandde in de gracht. Vermoedelijk had de bestuurder van de bestelwagen de tractor van Mariusz en zijn gezin te laat opgemerkt door de dichte mist. Zowel Mariusz, zijn vrouw en vijfjarig zoontje als de bestuurder van de bestelwagen moesten gewond naar het ziekenhuis overgebracht worden. Geen van hen verkeert in levensgevaar.

Door het ongeval bleef de N50 ter hoogte van de Hille even voor alle verkeer afgesloten.