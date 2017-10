5 miljoen euro extra voor technisch onderwijs

Dat maakte ze bekend op de officiële opening van de nieuwe Hotelschool RHIZO in Kortrijk. Het extra geld wordt in STEM-scholen geïnvesteerd omdat dat onderwijs jongeren ertoe wil aanzetten om voor wetenschappelijke, technische en technologische richtingen te kiezen. En daar hoort ook voeding bij. Bijna 40% van alle leerlingen in een voedingsrichting volgt trouwens onderwijs in West-Vlaanderen.

Hilde Crevits, Vlaams minister van onderwijs: "We hebben beslist om 5 miljoen te investeren en de bedragen worden nog dit jaar overgemaakt. Scholen hebben de vrije keuze om dat aan te wenden, maar het moet voor infrastructuur zijn. Het kan ook gebruikt worden om materialen aan te kopen voor de leerlingen."

De Hotelschool Rhizo in Kortrijk heeft een gloednieuwe infrastructuur. Maar alle middelen zijn welkom, want hier neemt het aantal leerlingen toe, terwijl veel technische richtingen in andere scholen onder druk staan.