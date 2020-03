De tanks worden geleverd per binnenschip, en dat verloopt niet zonder slag of stoot. Het water in de Leie staat te hoog en daarom moest de kajuit van het schip worden afgebroken om onder de brug in Lauwe te kunnen varen. Elke tank weegt 15.000 kilogram. Met een trekker gaan de tanks dan van de kade naar de brouwerij.

Brouwerij De Brabandere kennen we van bieren als Bavik, Petrus en Kwaremont. Met de 5 nieuwe erbij, komt het aantal tanks op 39.