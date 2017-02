5 personen aangehouden na gewelddadige overval

De federale politie heeft 5 meerderjarigen en 2 minderjarigen opgepakt voor een gewelddadige en gewapende overval in hotel Land van Belofte in Hooglede. Dat meldt het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Op 16 december vorig jaar werd een gewapende overval gepleegd in het hotel Land van Belofte te Hooglede-Gits. De verdachten gingen georganiseerd en op zeer gewelddadige wijze te werk.

Twee verdachten gingen eerst op voorverkenning in het hotel en reserveerden een kamer in de nacht van 15 op 16 december. ’s Nachts kwamen 3 medeverdachten en een chauffeur ter plaatse. Via een ladder kwamen ze ongemerkt de gereserveerde kamer binnen, waarna ze op het geschikte moment wachtten om toe te slaan.

Gewapend met vuurwapens bedreigden ze de uitbater, een man van 55 jaar, en een klant van het hotel, een dame van 61 jaar, waarbij ze de uitbater slagen en schoppen toedienden en de dame boeiden. Beide slachtoffers waren zwaar gekwetst. Er werd onder meer cash geld meegenomen, alsook juwelen, oude munten en zilveren bestek. De verdachten namen de vlucht.

Via doorgedreven onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie konden de verdachten worden geïdentificeerd. Het gaat om 2 minderjarigen en 5 meerderjarigen tussen 18 en 24 jaar, waarvan 1 vrouw. Naast de 6 verdachten die de feiten pleegden, werd ook de persoon geïdentificeerd die zijn woning ter beschikking stelde om de overval te beramen en de uitvoerders van de overval naderhand van een schuilplaats te voorzien.

De minderjarigen werden door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. De meerderjarigen werden allen door de onderzoeksrechter aangehouden.