Ook in Waregem gebeurt dat normaal al van 's ochtends vroeg met groot ontbijt en feest. Dit jaar moet het allemaal iets minder, maar daarom is niet minder plezant. De leerlingen mochten per klasbubbel op een avonturenparcours en op het einde van de middag was er ook een live dj-set. Zo kregen de leerlingen toch een leuke afsluiter van een wel heel bijzonder schooljaar.