De viering van de vijftig dagen in Kortrijk is vannacht zonder problemen verlopen.

De afspraak was dat de cafés tussen vier uur en negen uur deze morgen geen sterke alcoholische dranken mochten serveren. Dat om te voorkomen dat de viering door het drankgebruik uit de hand zou lopen. In het PTI verzamelden de leerlingen deze morgen voor een gezamenlijk ontbijt. Alles verliep vlot, er moesten geen dronken leerlingen naar huis worden gestuurd. Vorig jaar was dat wel nog het geval.

