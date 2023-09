50 filmpjes informeren ouders over druggebruik

Kortrijk lanceert een informatiekanaal voor ouders van tieners die experimenteren met drugs. Het gaat om een vijftigtal online filmpjes, onder meer over verdovende middelen, maar ook lachgas en alcohol komen aan bod.

Drugspreventiemedewerker Jurgen Verleyen ligt aan de basis van het nieuwe infokanaal van de stad Kortrijk voor ouders over experimenteren met drugs bij opgroeiende tieners. “Er gebeurt van alles in het lichaam van jongeren. Hun hersenen ontwikkelen volop en dan is het niet altijd evident om daar als ouder mee om te gaan en gepast te reageren”, vertelt Verleyen.

“Zorgen dat ouders gedrag zien veranderen”

Op de site van de stad zijn intussen 50 filmpjes te vinden die allerlei onderwerpen behandelen: van alcohol over cannabis tot lachgas. Daarin wordt vooral de nadruk gelegd op hoe ouders kunnen praten met hun kinderen. Bij partner AZ Groeninge zijn ze alvast heel tevreden met het resultaat. “Wij zijn laaiend enthousiast om die filmpjes ook bekend te maken bij ouders en bij opvoeders. Op die manier kunnen ze die tieners in het oog kunnen houden en zien dat hun gedrag en houding verandert,” verduidelijkt Stefaan Lammertyn, woordvoerder AZ Groeninge.

De campagne is een initiatief van stad Kortrijk, in samenwerking met de politie VLAS, het ziekenhuis AZ Groeninge en CAW Zuid-West-Vlaanderen.