50 medewerkers Picanol in quarantaine

Bij weeftouwenproducent Picanol in Ieper zijn 50 medewerkers in quarantaine geplaatst nadat twee personeelsleden besmet raakten met corona.

Eén besmet personeelslid had contact met vier andere medewerkers en na tests bleek één van hen positief. Uit voorzorg zijn daarom alle personeelsleden die aan dezelfde montageband werken in quarantaine geplaatst. Het gaat in totaal om een vijftigtal mensen. De rest van de fabriek blijft operationeel.