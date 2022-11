50 miljoen euro voor betere fietspaden

“We willen elk kind, senior, werkende… kortom elke West-Vlaming veilig in het verkeer kunnen laten fietsen. Daarom trekken we aan de kar om in onze provincie ook de fietsinfrastructuur in prima staat te krijgen”, zegt Brecht Warnez.

Het gaat om investeringen voor de aanleg van nieuwe en het onderhoud van reeds bestaande fietspaden met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers.

70 projecten in West-Vlaanderen

“In het kader van het investeringsprogramma gaat er in 2022 al 328 miljoen euro naar fietsinfrastructuur, waarvan er dus zo’n 50 miljoen in West-Vlaanderen wordt besteed. Hiermee komt de Vlaamse regering haar belofte na om de fietspadinvesteringen op te trekken tot 300 miljoen euro. Vlaanderen erkent het groot maatschappelijk belang van een kwalitatief fietsnetwerk”, stelt Brecht Warnez.

In West-Vlaanderen gaat het om 70 projecten verspreid over de provincie, gaande van het plaatsen van extra verlichting en het onderhouden van de fietspaden tot het volledig herinrichten van gevaarlijke punten.

“Nog werk aan de winkel”

Nog niet alle projecten zijn reeds in uitvoering. “Er moet dus een degelijke opvolging plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de werken en aanpassingen op een vlotte en efficiënte manier worden verwezenlijkt”, zegt Brecht Warnez.

“De lokale besturen werken samen met Vlaanderen om de verschillende projecten op te volgen. De fietsende West-Vlaming verdient een veilige weg. Daar maken we onze topprioriteit van”, sluit Warnez af.