Na de industriebrand donderdagmorgen in Bavikhove heeft de brandweer metingen uitgevoerd van de luchtkwaliteit.

De rook zorgde voor gevaar op CO-vergiftiging voor omwonenden. Daardoor waren een 50-tal omwonenden geëvacueerd. Zij verbleven bij vrienden of familie. Intussen is gebleken dat alles veilig is. De buurtbewoners mogen nu terug naar huis.

