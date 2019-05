50-tal bewoners naar huis na bedrijfsbrand

De rook zorgde voor gevaar voor omwonenden. Daardoor waren een 50-tal omwonenden geëvacueerd. Zij verbleven bij vrienden of familie. Intussen is gebleken dat alles veilig is. De buurtbewoners mochten vanochtend om halfnegen terug naar huis. (Lees verder onder de foto)

Het stuk van de Kervijnstraat tussen huisnummer 43 en het jaagpad is enkel toegankelijk voor de bewoners. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Bewoners die dat wensen, kunnen in de loop van deze morgen samen met de meetploeg naar hun woning om te zien of alles veilig is.

De brandweer zal vandaag en morgen op de site blijven voor veiligheidsactiviteiten (zoals afbraak en bewatering), maar zal zich stelselmatig terugtrekken. Dit site is nog niet vrijgegeven door het parket omdat het onderzoek loopt. De oorzaak van de brand is dus nog niet gekend.De verzekeraar van de site zorgt ondertussen voor de beveiliging. (Lees verder onder de foto)

Lees ook: