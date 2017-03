50 werknemers aan de slag op Duodag

Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV en FOCUS

In woonzorgcentrum De Pottelberg in Kortrijk waren vandaag twee werknemers met een arbeidsbeperking aan de slag.

Met die dag wil de vzw Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB) werkgevers wijzen erop dat ook die mensen erg goeie krachten kunnen zijn, zeker nu het aantal openstaande vacatures bij de VDAB heel hoog is. In heel de provincie waren er op Duodag 50 werknemers aan de slag bij 38 werkgevers. De werkzoekende ging telkens in duo met een vaste werknemer van het bedrijf.

“De afgelopen edities zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan”, zegt GTB projectcoördinator Wannes Marivoet. “Wij merken bij beide partijen een mentaliteitswijziging. DUOday overtuigt werkgevers dat mensen met een arbeidsbeperking wel kunnen meedraaien in reguliere bedrijven. De werknemers die in begeleiding zijn merken op hun beurt dat ze wel een zinvolle werkervaring kunnen opdoen die rekening houdt met hun specifieke interesses en mogelijkheden.”