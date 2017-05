50 windmolens Nobelwind operationeel

Bijna dag op dag één jaar na de bouwstart is vanmiddag in Oostende het nieuwste windmolenpark op zee voorgesteld en operationeel verklaard.

De vijftig windturbines van Nobelwind leveren al stroom en zijn in een recordtijd gebouwd. Parkwind is dezelfde groep die ook het eerste grote windmolenpark voor onze kust afwerkte. Dat is 9 jaar geleden. Ondertussen werkt er veel meer volk in de sector en zijn de plannen nog ambitieuzer.

François Van Leeuw: CO-CEO Parkwind: "Het is een 165 megawattpark, het zal energie leveren aan zo’n 180.000 gezinnen. Het is heel ver in zee en ligt op 40 meter diepte. Belangrijk is dat we erin slagen om die sneller en sneller te bouwen."