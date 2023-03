500 ademtesten: politie bundelt krachten bij alcoholcontroles

In Avelgem, Harelbeke en Wielsbeke heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag maar liefst 493 ademtesten afgenomen. Het ging om een actie waarbij de drie politiezones Mira, Gavers en Midow nauw samenwerkten. 27 politiemensen werden ingezet.

Bijna 500 ademtesten

"In totaal werden maar liefst 493 ademtesten afgenomen", zegt de politie van de zone Midow.

"475 bestuurders bliezen “safe”. 9 chauffeurs bliezen “alarm”, 9 andere bliezen “positief”. Concreet werden 3 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken (op basis van alcohol). Daarnaast waren ook 3 chauffeurs onder invloed van verdovende middelen, wat een resultaat maakt van 6 onmiddellijke intrekkingen voor de duur van 15 dagen. Uiteraard wacht dan nog een rechtszaak voor de overtreders", zegt de politie.

(lees verder onder de foto)

Nog gezamenlijke acties in toekomst

De controles vonden zaterdag in de loop van de nacht plaats op volgende plekken: Avelgem (Doorniksesteenweg, Burgstraat en Avelgemstraat), Harelbeke (Gentsesteenweg, N 36 en N 50) en Wielsbeke (Wakkensteenweg, Wielsbekestraat en Expresweg).

"Zulke gezamenlijke controles zullen in de toekomst nog gebeuren. Er zijn voordelen aan een samenwerking tussen politiezones. Zo kan een “net” worden gespannen waardoor niemand zich aan de controle kan onttrekken.

Ook worden goede praktijken met elkaar gedeeld en leren we bij van elkaars werkwijze. Het staat dus vast dat we dit in de toekomst herhalen, los van een BOB-periode. Uiteraard organiseert elke politiezone op eigen grondgebied ook eigen controles", besluit de politie Midow.