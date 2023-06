500 extra laadpalen voor elektrische auto's in West-Vlaanderen

Er komen dit jaar nog 500 laadpalen voor elektrische auto's bij in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez opvroeg aan minister Lydia Peeters. Daarmee scoort West-Vlaanderen het best.

Vlaanderen wil dat er tegen 2025 35.000 laadpunten bijkomen voor elektrische auto's. Lokale besturen konden sinds september strategische plaatsen aanduiden voor laadpunten. In West-Vlaanderen komen er ongeveer 500 bij in 31 gemeenten. Koplopers zijn Roeselare met 106, en Brugge met 69 nieuwe laadpunten.

Maar ook kleinere gemeenten zoals Wingene springen mee op de trein. Brecht Warnez: "Wij willen tegen 2030 150 laadpunten, dat is 1 op 100 inwoners. Op vandaag hebben wij er 5, er komen er de komende maanden 17 bij. Dat is al een heel grote stap, maar we moeten nu verder stappen zetten. We hebben nu die locaties bepaald, en de komende maanden en jaren zullen die laadpalen geplaatst worden."