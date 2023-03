500 skeletten ontdekt op archeologische site in Oostkerke

Voor dat het stukje geschiedenis van de Zwinstreek weer onder de grond verdwijnt krijgen heel wat nieuwsgierigen nog een rondleiding.

Archeologen hebben tijdens de opgravingen ook een stukje van de middeleeuwse weg blootgelegd. Deze liep van Oostkerke naar de verdwenen zwinhaven Monnikenrede. De weg is opgebouwd uit ballastkeien van schepen die vanuit heel Europa via het Zwin onderweg waren naar Brugge.

23.000 skeletten

Archeoloog Arnout Van Belle van het BAAC vertelt onder meer dat deze ontdekking een mooi voorbeeld is om te voelen hoe de mensen in de middeleeuwen leefden. "Je ziet hier gewoon het wegdek waar ze op gelopen hebben. Dat is fantastisch om terug te vinden. Deze middeleeuwse weg is een unicum in Vlaanderen."

Het archeologisch onderzoek gebeurt naar aanleiding van de herinrichting van de dorpskom van Oostkerke, die in maart vorig jaar van start ging. Rond de kerk zijn ook 500 skeletten opgegraven, maar er liggen veel meer mensen begraven.

"Er liggen in totaal 23.000 skeletten onder de grond. Die komen niet allemaal van Oostkerke, maar ook van parochies. Er zitten misschien ook nog een paar internationale handelaars tussen. Dat is iets wat je kan bestuderen op basis van de grafgiften maar ook op basis van de tanden", aldus archeoloog Caroline Landsheere.

Enkele skeletten zullen verder onderzocht worden. Morgen zetten de archeologen een punt achter de opgravingen. Alles is nauwkeurig in kaart gebracht en gefotografeerd.