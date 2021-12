500-tal betogers voor coronavrijheid in Oostende

Organisator Kenny Decock is al van november bezig om de mars in Oostende voor te bereiden. De betogers verzamelden aan de Sint-Petrus-en-Pauluskerk rond 13 uur. Van daaruit vertrokken ze door de straten van Oostende.

Vredevol betogen

Vooraf is er een parcours uitgestippeld. In Brussel verstopten betogers her en der bepaalde zaken die dan later gebruikt werden als projectiel tegen de politie. Maar in Oostende houden ze het voorlopig veilig. “We lopen met een hoop mensen het volledig parcours vooraf af”, duidt Kenny. “We willen relschoppers geen kans geven. We willen in Oostende tonen dat er ook op een vredevolle manier betoogd kan worden.”

Volgens de organisatie zijn er zo'n duizend betogers, maar in realiteit lijkt het eerder de helft. Er zouden ook mensen uit Wallonië en Nederland aanwezig zijn. Ook gevaccineerden stappen mee, zij vinden vooral de coronapas en de maatregelen voor kinderen ongehoord.