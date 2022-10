5.000 bezoekers verwacht op Bedrijven Contactdagen in Brugge

Netwerken en zakendoen met bedrijven uit de eigen regio blijft belangrijk. Dat moet toch blijken uit het succes van de Bedrijven Contactdagen in Brugge. 160 ondernemingen stellen zich vandaag en morgen voor en willen elkaar ontmoeten, in de hoop dat die contacten later van pas kunnen komen....

Mitch De Geest, City Mesh: "Dit is belangrijk na een periode van corona waar we elkaar alleen kenden via de digitale weg en het scherm. Het is belangrijk dat we weer kunnen contact nemen met elkaar. Zowel met klanten, als leveranciers, als ander bedrijven die belangrijk zijn voor onze economie en onze regio.

Na het verplicht online vergaderen en de saaie videomeetings is het tijd om elkaar weer in het echt te leren kennen. En daar speelt VOKA, de West-Vlaamse Kamer van Koophandel op in met de bedrijvencontactendagen In Brugge. Dieter Cousse, VOKA West-Vlaanderen: "Voor de eerste keer in Brugge organiseren we samen met Kortrijk X-po de bedrijvencontactdagen. Wij hebben 164 bedrijven die voor de eerste keer ingetekend hebben. Dat is een succes. De beurs is volledig uitverkocht. We verwachten tussen de 4.000 à 5.000 bezoekers, in twee dagen tijd. We zijn zeer tevreden."

De bedrijvencontactdagen zijn ook morgen nog in het BMCC in Brugge. Er komt voortaan een jaarlijkse editie van de netwerkbeurs. In de even jaren in Brugge en de oneven jaren in Kortrijk.