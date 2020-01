Dit weekend vond naar goede gewoonte op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen een Nieuwjaarsdrink plaats. In Brugge kwamen zo'n 5.000 Bruggelingen samen met het stadsbestuur een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.

Het was drummen op de Burg. Heel wat Bruggelingen zijn naar het centrum afgezakt om elkaar voor 2020 het beste te wensen. Ook het volledige stadbestuur tekende present en zong zelfs het nieuwe jaar in. En zoals het hoort op een nieuwjaarsreceptie viel er ook aardig wat de drinken en te eten. Met frietjes, Brugse kaas, een drietal Brugse bieren, glühwein en andere alcoholvrije dranken was er voor elk wat wils.