5.000 Oekraïense vluchtelingen in West-Vlaanderen

Een jaar na de start van de oorlog in Oekraïne, kregen meer dan 65.000 vluchtelingen tijdelijke bescherming in ons land.

Ongeveer 5.000 van hen verblijven in onze provincie. En dat is ruim 7 procent van alle vluchtelingen. Ook in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn het er ongeveer zoveel.

Een tiental dagen na de start van de invasie besliste de Europese Unie dat Oekraïners in de EU-landen tijdelijke bescherming konden krijgen, waardoor ze niet de klassieke asielprocedure moeten doorlopen en toegang kunnen krijgen tot scholen, medische zorg en werk. De bescherming geldt voor minstens een jaar, of tot wanneer ze veilig naar hun land kunnen terugkeren. Intussen werd het statuut al verlengd voor twee keer zes maanden, tot 4 maart 2024. Het werd de eerste keer dat de EU-richtlijn daartoe, die uit 2001 dateert, werd geactiveerd.

De meerderheid van de tijdelijk beschermden zijn vrouwen (61 procent), en twee op de drie zijn volwassenen.