5.000 stickers markeren nieuwe GR-route langs de kust

Wandelaars kunnen voortaan een nieuwe GR-route langs de kust stappen. De route is 103 kilometer lang en sluit aan op een legendarisch netwerk dat ze al sinds 1947 in Europa uitstippelen.

De nieuwe GR langs de kust loopt van het station van De Panne tot in het Zwin, maar je kunt het pad ook makkelijk in omgekeerde richting én in etappes wandelen. De nieuwe wandelroute zoekt trouwens alle mooie plekjes op langs de kust, van stadsparken over gemeentepleinen tot de vele uitkijktorens. De route bewegwijzering was dan ook een huzarenstukje. Tien vrijwilligers brachten zo’n 5.000 stickers aan die de route aanduiden. In Vlaanderen zijn de beroemde GR-paden intussen samen 4.000 kilometer lang.