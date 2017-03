500.000 euro voor de restauratie van het stadhuis en het belfort van Menen

Het belfort van Menen, samen met 32 andere belforten erkend als UNESCO-werelderfgoed, is sinds 1939 beschermd als monument. Vier jaar later volgde de bescherming van het aanpalende stadhuis. In 2003 is ook de schuilkelder uit WOII, die deel uitmaakt van het complex, beschermd.

Het stadhuis is een vierkant gebouwencomplex dat bestaat uit verschillende historisch met elkaar vergroeide gebouwen. In die zin is het monument de opstelsom van 200 jaar bouwgeschiedenis (achttiende en negentiende eeuw). Het bestaat uit een achttiende eeuws landhuis (Oostenrijkse periode) dat beschadigd en hersteld is tijdens de Franse periode. In de negentiende eeuw kwam er een uitbreiding met vierkantsvleugels, en in twintigste eeuw is een schuilkelder aan het complex toegevoegd.

Enkele jaren geleden is het stadhuis grondig gerestaureerd en verbouwd tot administratief centrum op maat van de hedendaagse noden waarbij het interieur grondig is aangepakt. De buitenkant van het stadhuis bleef grotendeels ongemoeid.. In 2009 stond het gerestaureerde complex op de nominatielijst van de ‘Mies van der Rohe Award’, één van de meest prestigieuze architectuurprijzen ter wereld.

Daarnaast wordt de schuilkelder onder de Grote Markt toegankelijk gemaakt en het interieur geconserveerd. Tenslotte worden enkele kleine restauratiewerken aan de voorgevel van het stadhuis uitgevoerd.

Door deze restauratie kunnen het belfort en de schuilkelder in de toekomst bezocht worden door het grote publiek. De schuilkelder is sinds WOII op enkele dagen na nooit open geweest. Via het dakterras op het belfort zal de bezoeker een prachtig uitzicht krijgen op het historische centrum en de ruime omgeving van Menen.