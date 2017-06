500.000 euro voor restauratie Begijnhof Kortrijk

“Deze subsidie past in de meerjarenovereenkomst die het OCMW sloot met de Vlaamse overheid in 2014 om deze prachtige werelderfgoedsite te restaureren en te herbestemmen,” aldus minister-president Bourgeois. “5 restauratiefasen, gespreid over evenveel jaren, kunnen rekenen op een totale premie van ruim 4 miljoen euro.”

Tijdens deze laatste fase is de buitenaanleg aan de beurt: de kasseien straten worden heraangelegd en de nutsleidingen aangepast. Daarnaast krijgt ook het plantsoen op het Johannaplein en het standbeeld van Johanna Van Constantinopel, de stichtster van het begijnhof, een opknapbeurt. Om het historische en homogene karakter van het begijnhof te vrijwaren worden de straten in vossenkoppen, een soort kassei, aangelegd, met een looplijn in vlakke blauwstenen kasseien voor rolstoelen of kinderwagens, zodat de toegankelijkheid ook voor minder mobiele bezoekers gegarandeerd wordt.

Historiek

Het historische begijnhof, gesticht in 1238, is beschermd sinds 1931, en is samen met twaalf andere Vlaamse begijnhoven ook nog eens ingeschreven op de lijst van cultureel en natuurlijk werelderfgoed van de UNESCO. Het begijnhof is een van de belangrijkste historische sites van de binnenstad. Het is een combinatie van een straten- en pleinenbegijnhof en heeft ondanks uitbreidingen zijn integriteit en authenticiteit doorheen de eeuwen weten te bewaren. De site is eigendom van het OCMW van Kortrijk en telt 41 woningen.