51 getuigen op tweede proces tegen Lacote en Van Acker

De Franse Ivoriaan en zijn toenmalige vrouw kregen in 2011 levenslang, maar tekenden verzet aan tegen hun verstekveroordeling voor de moord op de Brit Marcus Mitchell in 1996 in De Haan.

Eind mei 1996 werd het levenloze lichaam van Marcus Mitchell aangetroffen in de duinen van De Haan. De Brit was vanop enkele centimeters afgemaakt met twee kogels in het hoofd. De speurders ontdekten dat het slachtoffer een grote som geld zou geleend hebben aan Lacote en Van Acker. Met die 300.000 pond zouden ze zogezegd een lucratieve deal sluiten in Libië.

Hilde Van Acker en haar Frans-Ivoriaanse partner Jean-Claude Lacote werden snel opgepakt, maar kwamen eind 1996 op vrije voeten. Sindsdien bleven ze uit de greep van het Belgische gerecht. Op 15 december 2011 werden ze door het hof van assisen in Brugge bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op Marcus Mitchell. Pas eind november 2019 konden ze in Abidjan ingerekend worden.

Naar aanleiding van de preliminaire zitting van 10 september legde de verdediging van Lacote een uitgebreide conclusie neer. "We hebben daarin alle problemen behandeld die we tegengekomen zijn", legde meester Filip De Reuse uit. De advocaat doelde onder andere op het overschrijden van de redelijke termijn, maar drong vooral aan op bijkomend onderzoek. Bepaalde stukken uit het dossier zijn volgens de advocaten van Lacote zelfs gewoon verdwenen. De voorzitter oordeelde echter dat de opgeworpen elementen niet tot een onontvankelijkheid of een verval van de strafvordering leiden.

