Deze voormiddag overleed een 54-jarige fietser uit Waregem in de Hellestraat in Tiegem (Anzegem). De oorzaak van de plotse dood van de man wordt onderzocht.

Om 9h41 kregen de hulpdiensten een oproep binnen over een bewusteloze fietser aan het kruispunt van de Hellestraat en de hoogstraat in Tiegem. Het slachtoffer werd opgemerkt door enkele passanten. De hulpdiensten slaagden er echter niet meer in de man te reanimeren. Het parket stuurde een wetsdokter ter plaatse om de doodsoorzaak van de man te onderzoeken.