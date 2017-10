540.000 euro voor woon-werkverkeer

Met die steun kunnen bedrijven mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken. Ook kunnen ze hierdoor werknemers stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets, carpooling, openbaar vervoer, randparking… “We investeren in harde argumenten die chauffeurs bekeren tot een van de alternatieven voor de auto”, zegt Weyts.

Tien West-Vlaamse bedrijven krijgen nu, na de 10e oproep van het Pendelfonds, in totaal 539.295,76 euro financiële steun. Met dat geld kunnen bedrijven investeren in een uitgebreid fietsaanbod, treinabonnementen, of in de aanleg van bijvoorbeeld een carpoolparking op het bedrijventerrein.