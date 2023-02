544 kaarters strijden om wereldtitel manillen in Deerlijk

544 kaarters in een zaal, een heus record. Bijzonder veel deelnemers voor een kaartspel dat enkel in West- en Oost-Vlaanderen en een beetje in Henegouwen wordt gespeeld. Het is een grootste kaarterstornooi georganiseerd in België.

Manillen is een kaartspel dat wordt gespeeld met vier personen, waarbij twee duo's het tegen elkaar opnemen. Het succesverhaal is dat het kaartspel generatie verbindend werkt. Het spel is voor jong en oud: de jongste deelneemster is dertien en de oudste is 98 jaar.

Het is al de vierde keer dat de organisatie het wereldkampioenschap organiseert en elk jaar neemt het aantal deelnemers toe.

Tijdens het kampioenschap worden drie rondes gespeeld, waarbij wordt gewisseld van tafel. De 128 beste scores gaan door naar de halve finale. Daarvan gaan dan de 32 tafelwinnaars door naar de finale. Daar wordt dan gespeeld voor de wereldtitel.

Pas vanavond weten we wie zich kroont tot wereldkampioen manillen.