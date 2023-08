55 bewoners zorginstelling geëvacueerd bij brand, oorzaak is defecte spelconsole

In Poperinge heeft vannacht een zware uitslaande brand gewoed in een zorginstelling van De Lovie voor mensen met een beperking. Het vuur ontstond rond kwart over drie in de studio van een bewoner op de eerste verdieping. Gelukkig raakte niemand gewond.

Kristof Louagie, brandweer Westhoek: "Bij aankomst van onze eerste voertuigen was er al een hevige rookontwikkeling en vlammen uit een verblijf op de eerste verdieping. De brandweer is onmiddellijk gestart met het evacueren van alle aanwezige bewoners."

’t Gaat om een vijftigtal bewoners, een aantal begeleiders, en vier politieagenten. Het medisch rampenplan wordt afgekondigd om de evacuatie te coördineren. Ze zijn preventief naar ziekenhuizen gebracht in Ieper, Menen, Roeselare en Kortrijk. Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge: "Die moesten allemaal een check-up ondergaan voor het eventuele inademen van rook en eventuele intoxicaties op dat vlak te kunnen opsporen. Voor de zekerheid krijgt iedereen een controle. En nu gaat iedereen stilaan kunnen terugkeren. "

Console vat vuur

Rond vijf uur is de brand onder controle. Maar de schade aan het gebouw is groot. Voor de bewoners wordt nu een tijdelijke oplossing gezocht. Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge: "Ik hoorde dat men samenwerking zoekt met een aantal woonzorgcentra. Mocht men daar enkele bedden vrij hebben voor de oudere bewoners. Voor de anderen zoekt men een oplossing in de instelling zelf. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die gepaste zorg nodig hebben. Je kunt die mensen niet zomaar overal huisvesten. Men gaat dat met de nodige zorg bekijken."

Een branddeskundige van het parket heeft onderzocht hoe de brand is kunnen ontstaan. Oorzaak is een defecte spelconsole die op een bed lag. Die heeft vuur gevat.

In het gebouw zit ook een polikliniek van Jan Yperman en de kunstacademie. "De eerste verdieping is sowieso onbruikbaar. Het woongedeelte is helemaal uitgebrand. De rest van de verdieping wordt gebruikt door de kunstacademie, die is ook zwaar beschadigd vooral door rook en roet. En dan de andere verdiepingen, onderliggend veel water, de polikliniek en de kelder, daar zal er ook veel poetswerk aan de orde zijn."