55 bewoners zorginstelling geëvacueerd bij brand in Poperinge

In Poperinge heeft vorige nacht een zware brand gewoed in een zorginstelling aan de Oostlaan. Dat gebeurde rond 3 uur. Alle 55 bewoners zijn geëvacueerd.

Het vuur is onder controle. Er was heel wat rookontwikkeling.

Medische rampenplan voor evacuatie

De 55 bewoners met een beperking zijn eerst opgevangen in een rusthuis in de buurt. Daarna zijn ze voor controle overgebracht naar ziekenhuizen in Ieper, Rumbeke en Kortrijk, zegt Brandweer Westhoek. Daarvoor waren heel wat ziekenwagens nodig en is het medisch interventieplan afgekondigd.

Vier politieagenten moesten ook naar het ziekenhuis omdat ze bevangen werden door de rook.

Ventilatie van gebouw

Rond 6 uur vanmorgen liet de Brandweer Westhoek weten dat het vuur geblust is en dat het gebouw geventileerd wordt.