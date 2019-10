Bij een ouder koppel in Diksmuide zijn 55 verwaarloosde katten in beslag genomen. Dat schrijven verschillende kranten.

Diereninspecteurs stelden vast dat de katten voldoende te eten kregen, maar ze leefden in erbarmelijke omstandigheden in vaak veel te kleine kooien. Soms zelfs in vogelkooien. Heel wat dieren waren ziek. De poezen werden verdeeld onder 4 dierenasielen. Een 20-tal dieren is intussen geëuthanaseerd. De rest wordt ter adoptie aangeboden. Er is een PV opgesteld.