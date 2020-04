5.552 mensen in ziekenhuis, nu 1.143 sterfgevallen: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 1.422 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. En er stierven nog eens 132 mensen. In totaal liggen nu 5.552 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

Tot nu toe 16.770 besmettingen

Er werden 1422 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 865 (61%) in Vlaanderen, 374 (26%) in Wallonië, en 167 (12%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 16 gevallen (1%).

Tot nu toe werden in totaal 16 770 bevestigde gevallen gemeld; 9996 gevallen (60%) in Vlaanderen, 4594 (27%) gevallen in Wallonië en 1884 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 296 gevallen (2%).

1.920 gevallen in onze provincie

In West-Vlaanderen zijn er nu 1.920 bevestigde gevallen. In Oost-Vlaanderen zijn het er 1.995, in Vlaams-Brabant 1.799, in Antwerpen 2.240 en in Limburg 2.042. Benieuwd hoeveel officiële besmettingen er zijn in jouw stad of gemeente? Bekijk hier een overzicht.

5.552 mensen in ziekenhuis

Op 2 april werden 5.552 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1205 bedden op intensieve zorgen. In de laatste 24 uur werden 578 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 377 verlieten het ziekenhuis. Het aantal ingenomen bedden is toegenomen met 176, waarvan 61 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

Sterfgevallen

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 1.143 sterfgevallen gerapporteerd. De laatste 24 uur stierven nog eens 132 mensen.

"Bemoedigende trend"

Viroloog Van Gucht benadrukt dat er wel degelijke bemoedigende trends zijn vast te stellen. "De cijfers lijken te stabiliseren. Het aantal nieuwe hospitalisaties dat elke dag gemeld wordt, schommelt ergens tussen de 500 en 600, en dat lijkt niet verder door te stijgen. Dat is bemoedigend, maar het blijft een hoog aantal."

"Het is mogelijk dat we de komende dagen naar een piek of een plateau evolueren, maar het is moeilijk om dat nu al te zeggen. Dat zullen de cijfers van de volgende dagen uitwijzen."