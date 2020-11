56 extra camera's in Zeebrugge

Zeebrugge krijgt er zo'n 56 nieuwe camera's bij op 34 verschillende locaties. Burgemeester Dirk De fauw ziet het als een extra wapen in de strijd tegen criminaliteit in de kuststad.

In de afgelopen weken kwamen er steeds meer klachten over transmigranten die criminele feiten pleegden in Zeebrugge. Burgemeester De fauw wil nu paal en perk stellen aan deze problematiek en plaatst daarom in samenwerking met UK Border Force 56 nieuwe ANPR-camera's op 34 verschillende plaatsen. Met de camera's hoopt de politie om bewijsmateriaal tegen de daders te verzamelen, maar ook om te voorkomen dat transmigranten het havengebied binnendringen. Mogelijk kunnen de camera's ook helpen om hun schuilplaats te ontdekken.

Ook camera's van bedrijven inschakelen

De camera's komen er langs de invalswegen naar Zeebrugge, op de Zeedijk, in het dorp zelf, maar ook in de haventerminals. Als het van gouverneur De Caluwé afhangt, dan worden ook de camera's van de bedrijven in de haven mee opgenomen in het netwerk. Volgens Brugs burgemeester De fauw is dat plan echter minder realistisch aangezien alle camera's 24/7 gemonitord moeten worden. Dat zou mogelijk een personeelsprobleem met zich mee kunnen brengen.