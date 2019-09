Op dinsdag 3 september viel de politie van de zone Vlas binnen in een garage in de Tourcoignestraat in Aalbeke. Dat gebeurde op vraag van het parket. In totaal werden 56 voertuigen in beslag genomen, samen met tal van ICT-materiaal, schoonheidsproducten en een som cash geld. Twee voertuigen stonden geseind.

Tijdens de inval was één van de personen die aanwezig was op de site, een persoon die illegaal in ons land verbleef.