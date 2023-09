57-jarige man met geweld om het leven gebracht in Deerlijk

Een 57-jarige man is vrijdagavond met geweld om het leven gebracht in Deerlijk. Dat meldt het parket. De partner en twee meerderjarige kinderen van de man zijn opgepakt en worden verhoord. Het onderzoek loopt volop.

Het overlijden vond plaats in de woning van de man en zijn partner in de Sint-Pietersabdijstraat in Deerlijk. Eerder waren er al problemen binnen het gezin. Ze huurden het huis al zo'n anderhalf jaar. Een wetsdokter, het labo en het parket kwamen ter plaatse. Zaterdagnamiddag vindt de autopsie plaats.