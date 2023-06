57% van de Bruggelingen wil minder cruisetoerisme

De wens voor minder cruisetoeristen "stijgt significant" in alle steden waar cruises aanmeren. Net zoals in eerdere studies geeft een groot deel van de respondenten aan minder cruisetoeristen te willen. Desondanks gebeurden er in Zeebrugge en Antwerpen net investeringen in het cruisetoerisme.

Negatieve impact op milieu en drukte in de steden

Bij een bevraging in 2017 bleek dat twintig procent van de stedelingen liever wat minder gigantische schepen zag aanmeren. In 2021 was dat aandeel opgelopen tot ongeveer vijftig procent. "Dat is een enorme stijging op korte tijd", duidt onderzoekster Marjan Nauwelaert. "In Brugge gaat het zelfs om 57 procent." Vooral de negatieve impact op het milieu en de drukte in de steden zijn de grootste redenen waarom ze cruiseschepen liever zien vertrekken dan zien aankomen.

Toch wil stad Brugge die cijfers wat nuanceren. “Het aantal cruisepassagiers bedroeg in 2022 273.000 in Zeebrugge terwijl dit er in 2016-2017 ongeveer 400.000 waren. De perceptie dat er nu veel meer cruisetoeristen zijn, is dus strijdig met de realiteit", vertelt burgemeester Dirk De fauw. Volgens schepen van Toerisme, Mieke Hoste, vertegenwoordigen de cruisetoeristen slechts 3% van het totaal aantal toeristen in Brugge.

Geringe opbrengsten

Vlaanderen en Brussel trekken meer dan een half miljoen cruisepassagiers aan per jaar. Dat brengt ongeveer 25 miljoen euro in het laatje, een fractie van de totale waarde van de toeristische sector. Volgens stad Brugge spendeert de cruisetoerist gemiddeld 41 euro in de stad. Minister Demir wil de studie dan ook aangrijpen om met de betrokken steden in dialoog te gaan over de toekomst van het cruisetoerisme.

"Het cruisetoerisme zorgt niet voor de grootste inkomsten, wel voor veel vervuiling", klinkt het bij het kabinet Demir. "Bovendien lijkt het evenwicht met het draagvlak bij de inwoners niet altijd aanwezig. Daarom wil ik het cruisetoerisme hertekenen en het evenwicht herstellen."