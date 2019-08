58 euro boete voor wie fietser voorbijsteekt in Kortrijk

In Kortrijk maakt de politie vanaf maandag 9 september pv’s op in de fietszone in het centrum van de stad. Wie fietsers voorbijsteekt, riskeert een boete van 58 euro.

De gedoogperiode is voorbij. ‘Een verwittigd chauffeur is er twee waard’, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. Aanleiding is de start van het nieuwe schooljaar. Sinds eind juni zijn 74 straten in de binnenstad fietsstraten.

Fietsende jongeren centraal

‘Met het installeren van de fietszone in het centrum van Kortrijk werd een zone gecreëerd die de veiligheid van de fietser en dus ook de fietsende schoolgaande jeugd en kinderen centraal plaatst’, zegt de stad Kortrijk.

(lees verder onder de kaart)

‘Concreet mogen fietsers nooit voorbijgestoken worden in een fietszone. Gedurende de zomermaanden werd een periode van sensibilisering voorzien om de nodige mentaliteitswijziging bij de automobilisten en fietsers teweeg te brengen. Met de start van het nieuwe schooljaar, vanaf de tweede week van september, zal echter wél effectief opgetreden worden tegen personen die de verkeersregels in de fietszone niet respecteren. Wie de regels niet respecteert, riskeert een boete van 58 euro.’

‘Geen fietsers voorbijsteken’

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “De fietszone is een succes. Maar nog niet iedereen respecteert de regels. Dat is ook normaal bij dergelijke ingrijpende wijzigingen. De gedoogperiode was noodzakelijk om iedereen de tijd te geven om zich aan te passen. We vragen aan de fietsers om de ruimte te gebruiken waar ze recht op hebben en de andere verkeersregels, zoals voorrang van rechts en andere te respecteren. Aan de automobilisten vragen we om geen fietsers in te halen in de fietszone. Zo riskeert niemand een boete.”