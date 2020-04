5.840 mensen in ziekenhuis, nu 1.632 sterfgevallen: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 1.123 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. En er stierven nog eens 185 mensen. In totaal liggen nu 5.840 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

Er liggen nu minder mensen op intensieve zorgen dan 24 uur geleden en ook het aantal mensen dat beademd wordt is licht gedaald. De woordvoerders wijzen er wel op dat die daling mogelijk het gevolg kan zijn van het "weekendeffect" en dat het te vroeg is om van een echte daling te spreken.

Tot nu toe 20.814 besmettingen

Er werden 1123 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 686 (61%) in Vlaanderen, 262 (23%) in Wallonië, en 137 (12%) in Brussel. Gegevens betreffende woonplaats waren niet beschikbaar voor 38 gevallen (3%).

Tot nu toe werden in totaal 20 814 bevestigde gevallen gemeld; 12 289 gevallen (59%) in Vlaanderen, 5809 (28%) gevallen in Wallonië en 2352 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 364 gevallen (2%).

2.303 gevallen in onze provincie

In West-Vlaanderen zijn er nu 2.303 bevestigde gevallen. In Oost-Vlaanderen zijn het er 2.409, in Vlaams-Brabant 2.2223, in Antwerpen 2.747 en in Limburg 2.607. Benieuwd hoeveel officiële besmettingen er zijn in jouw stad of gemeente? Bekijk hier een overzicht.

5.735 mensen in ziekenhuis

Op 05 april werden 5840 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1257 bedden op intensieve zorgen. In de laatste 24 uur werden 420 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 235 verlieten het ziekenhuis. De voorbije 24 uur is het aantal ingenomen bedden toegenomen met 105, daarentegen is het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen met 4 eenheden gedaald.

1.632 Sterfgevallen

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 1.632 sterfgevallen gerapporteerd. De laatste 24 uur stierven nog eens 185 mensen.