59ste Cartoonfestival kiest voor outdoor

Het 59ste Cartoonfestival in Knokke-Heist is voor het eerst een buitententoonstelling. Je kan cartoons spotten op meerdere locaties in de kustgemeente.

Onder meer hier aan het Scharpoord en aan het Sincfalamuseum, het Zwin Natuur Park en het For Freedom museum vallen de werken te bewonderen tijdens een uitgestippelde route. Op speelpleinen zijn er ook zogenaamde cartoonhotspots, waar mensen zelf ludieke foto’s kunnen nemen.

Cartoonisten uit 85 landen nemen deel en een kleine 700 Cartoons duiken op in het straatbeeld. Vorig jaar was het festival goed voor dan meer dan 100.000. Nu moet alles Coronaproof verlopen. Annie Vandenbussche Cultuurschepen Knokke-Heist: "Er is heel snel de switch gemaakt naar een buitententoonstelling. De tent was geen optie. Daar hadden we tot 1.000 bezoekers. Dat kan moeilijk veilig. De Cartoontent hebben we dan gelaten en er is nu een buitenopstelling van alle cartoons."