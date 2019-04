6 jaar cel voor gewapende overval op juwelier

Bij verstek had de beklaagde zeven jaar cel gekregen. De bende maakte in 2013 2,5 miljoen euro buit bij een juwelier, maar Ovidijus N. kreeg naar eigen zeggen slechts 3.000 euro van zijn opdrachtgever.

Vier overvallers drongen op 31 juli 2013 rond 10.45 uur de juwelierszaak langs de Kustlaan binnen. De eigenaar en zijn echtgenote werden overmeesterd en gekneveld. De verdachten hadden het vooral gemunt op dure horloges, waarvan ze er een honderdtal meegraaiden. Voorts gingen ze ook nog aan de haal met een aantal ringen en armbanden. De buit had een waarde van 2,5 miljoen euro.

Op 28 september 2015 werd het kopstuk van de bende door de Brugse correctionele rechtbank bij verstek tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld. Vijf andere Litouwers kregen toen gevangenisstraffen van vijf tot zeven jaar opgelegd. Ovidijus N. werd pas in januari 2019 vanuit Oostenrijk aan ons land uitgeleverd. De jonge Litouwer had in Oostenrijk immers eerst een gevangenisstraf van 6,5 jaar moeten uitzitten voor een overval in december 2013. Bij zijn aankomst in de gevangenis van Brugge tekende hij verzet aan tegen zijn veroordeling voor de overval in Knokke.

De verdediging legde uit dat N. in zijn Litouwse dorp geronseld werd om deel te nemen aan de overval. Door de economische crisis liet hij zich voor slechts 3.000 euro overhalen. "Het zal u misschien verbazen, maar voor hen is dat wel veel geld. Dat is in Litouwen een klein jaar werken", aldus meester Emilie Lingier. De advocate merkte op dat haar cliënt in Oostenrijk ook al erg zwaar gestraft werd. In die omstandigheden vroeg de verdediging om een mildere straf uit te spreken.