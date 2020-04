6 nieuwe trajectcontroles in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kondigt 21 nieuwe trajectcontroles aan langs gewestwegen in Vlaanderen. Daarvan komen er 6 nieuwe trajectcontroles in West-Vlaanderen.

Peeters investeert 3 miljoen euro in de 21 nieuwe tracés, samen goed voor ongeveer 55 km gewestweg. De trajectcontroles worden nu besteld en zullen geïnstalleerd zijn tegen het najaar van 2020. Naast de camera's van lokale besturen, zijn er nu in totaal 65 locaties waar een trajectcontrole geïnstalleerd is.

Dit zijn de West-Vlaamse locaties waar de nieuwe trajectcontroles geïnstalleerd zullen worden: