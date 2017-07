60 bewoners geëvacueerd bij brand in Westende

De brand brak om 2u uit in het fietsverhuurbedrijf Westbikes langs de Koning Ridderdijk in Westende. Late wandelaars merkten de brand op en verwittigden de hulpdiensten. De fietsenzaak is gevestigd op de benedenverdieping van de residentie Westend Palace. De politie liet een zestigtal bewoners van bovenliggende appartementen evacueren. Ze werden opgevangen in een tearoom in de buurt. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. De materiële schade is aanzienlijk. Een aantal hoverboards en elektrische fietsen gingen in de vlammen op. Mogelijk ligt de oorzaak van de brand bij deze toestellen, maar dat wordt nog onderzocht. Na een uur konden de bewoners terug naar hun appartement.