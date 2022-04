60-jarige motard sterft na aanrijding met tractor

Iets na 16u sloeg het noodlot opnieuw toe in Veurne. In ’s Heerwillems kwam een 60-jarige man onder een tractor terecht en liet daarbij het leven. De tractor reed even in tegengestelde richting om zijn erf op te draaien, toen de motard de bocht uit kwam. De 21-jarige bestuurder had de motorrijder niet op tijd opgemerkt. Hulp kon niet meer baten voor het 60-jarige slachtoffer, hij stierf ter plekke. Slechts enkele kilometers verder raakte een 12-jarig meisje enkele uren eerder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een wagen.