In West-Vlaanderen is het aantal faillissementen dit jaar fors gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het zijn er 60% meer.

In de eerste 10 maanden van dit jaar legden 772 bedrijven de boeken neer, zoals ramen- en deurenfabrikant Belorama uit Tielt vorige week. In dezelfde periode vorig jaar waren dat 469 bedrijven. Opvallend: vooral bouwbedrijven gaan failliet. Vooral in de regio’s Kortrijk en Ieper is het aantal faillissementen sterk gestegen, met 80%. In Oostende zien we met 25% de minste stijging.

Daarmee zitten we terug op een gelijkaardig aantal faillissementen van voor de coronacrisis.

Bekijk ook